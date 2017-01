Shqipëri: Vështirësi në qarkullim dhe ndërprerje energjie

Pas 10 viteve borë bie edhe në Durrës

Reshjet e dëborës që kanë zbritur deri në qytetin bregdetar të Durrësit, Kavajës, por edhe në Tiranë, pjesët më të madhe të territorit të Shqiprëisë janë përfshierë nga ngicat.

Situata më e rëndë paraqitet në verilindje dhe juglindje. Akset rrugore Bulqizë-Peshkopi dhe Bulqizë-Burrel kalohen me zinxhirë me shumë vështirësi. Ura e Çerenecit-Klenjë është e bllokuar. Disa fshatra janë bllokuar dhe janë pa energji, shkruajnë mediat shqipëtare.

Probleme me qarkullimin ka edhe ne aksin Elbasan-Librazhd – Qafë Thanë. E bllokuar nga bora është njësia administrative Stëblevë, ku trashësia arrin 50 cm. Është bllokuar qarkullimi në kthesën e Murrashit, në rrugën Librazhd-Elbasan. Reshjet e borës në këto momente janë të përqendruara në verilindje dhe juglindje të vendit me intensitet të ulët.

Në mesditë, reshjet e borës do të ndërpriten, por do të ketë erë të ftohtë, që do të shkaktojë dallgëzim të fortë në bregdet deri në 8 ballë.

Pritet të ketë dhe rënie të ndjeshme të temperaturave në mesditë në zonat malore.