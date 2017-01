Shqiptarja shpallet “Nusja e Vitit” nga revista spanjolle

Revista spanjolle shpalli “Nusen e Vitit” Elia Zaharia Zogun

Nusja e princit Leka, Elia Zaharia Zogu është shpallur “Nusja e Vitit” nga revista spanjolle “Hola”.

“Surprize shume e bukur nga media Hola. Me shpallen “Nusja e Vitit. Faleminderit Blerina Kllokoqi Rugova per super fustanin e ceremonise, jam e lumtur qe emri yt lakohet tashme ne te gjitha mediat me prestigjoze! Faleminderit Flora Suldashi per super fustanin e dites, si edhe Class Make Up”, ka shkruar Elia në Facebook, shkruan rtv21.tv



Kujtojmë se Princi Leka dhe Elia Zaharia u martuan në muajin tetor të këtij viti me mbi 800 persona të ftuar./21Media