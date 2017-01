Si duhet të duken aktorët e serialit “Game of Thrones” (Foto)

“Game of Thrones” është njëri ndër serialet më të shikuar

Gjatë gjashtë sezoneve, të Game of Thrones seri televizive, bazuar në serinë e romaneve “A Song of Ice and Fire”, arriti të mbledhë miliona tifozëve besnikë të cilët duket se dinë absolutisht çdo gjë për banorët e Shtatë Mretërive, shkruan rtv21.tv

Megjithatë, shumë nga imazhet e aktorëve në serial janë larg nga krijimet origjinale të librit.

Më poshtë keni disa fotografi të cilat tregojnë se si personazhet e krijuara nga George R. R. Martin duhet të duken./21Media

Daenerys Targaryen

Jon Snow

Bran Stark

Ygritte

Tywin Lannister

Tyrion “The Imp” Lannister

Tommen Baratheon

Theon Greyjoy

Yara (Asha) Greyjoy

Brienne of Tarth

Oberyn “The Red Viper” Martell

Ramsay Bolton

Daario Naharis

Lancel Lannister