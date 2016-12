Si po e përmbyll vitin Teuta

"Happiness is a choice, choose it everyday" Miq, urime viti i ri Shëndet, mbarësi dhe shumë dashuri në 2017 🙏🙏🙏❤️❤️❤️🎉🎉🎉 @adonismorina7

A photo posted by Teuta Krasniqi (@teutakrasniqi) on Dec 31, 2016 at 5:42am PST