Si ta bëjmë veten të lumtur 

2-E martë, bëhuni njerëz më të mirë. Ndoshta do duket pak e ekzagjeruar, që githmonë duhet të jeni një person më i mirë, por ky është çelsi për të qenë të lumtur me veten tuaj. Ndani mirësinë tuaj me të tjerët, sepse kjo do krijojë një atmosferë pozitive në ambjentin qe ju rrethon.

3-E mërkurë, mësohuni të qëndroni vetëm. Ekspertët sqarojnë se të rrish vetëm ndonjëherë nuk të bën keq, por të jep mundësinë të kthjellosh mendimet e tua.Sa më të qartë të jeni me veten, aq më shumë produktiv dhe ndjenja gëzimi do ju vijnë.

4-E enjte, mendoni pse ekzistoni. Kjo mund t’ju duket një pyetje me peshë të madhe, por ndihmon që ta bindni veten të nxirrni në dukje vlerat tuaja.Të mendosh edhe për të kaluarën, për arritjet apo dështimet do ndihmojë në rritje të ndjenjës së lumturisë.

5-E premte, zbuloni diçka interesante. Në këtë ditë, idealja do ishte që të kërkonit të kalonit kohën tuaj me diçka që nuk e keni bërë më parë. Kjo mund të jetë një vizitë në një muze apo galeri arti. Përqendrimi në një aktivitet që ju duket interesant, do rrisë mundësinë për të përcjellë te ju ndjenja pozitive.

6-E shtunë, jepni diçka. Në shumicën e rasteve, kur jep diçka ndihesh mirë, sepse ke dhënë ndihmën për një gjë sado të vogël. Kjo mund të jetë në mënyra të ndryshme, jo vetëm materiale.

7-E diel, harrojeni ndjenjën e fajit. Faji është një nga ndjenjat më të padobishme, sidomos kur jeni ju që po e vuani. Ai mund të shkaktojë ankth dhe pakënaqësi. Këshillohet të hidhni çdo gjë pas krahëve dhe të përpiqeni të nxirrni mësimin më të mirë.