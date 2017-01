Si të trajtojmë rrathët e zinj të syve?

Tani qё erdhi viti i ri duhet t’i japimvetes njё premtim tё cilin duhet ta mbajmё. Tё kujdesemi pёr veten mё shumё

Mё poshtё do tё gjeni disa mёnyra pёr tё trajtuar rrathёt e zinj tё syve. Janё 6 receta qё nuk kёrkojnё diçka qё nuk mund tё bёni. Çdo gjё mund ta pёrgёtisni thjeshtё me produkte qё keni nё shtёpi.

Aloe vera

Nёse na lexoni vazhdimisht do e keni parё qё shpesh herё nё kёshillat e bukurisё qё sugjerojmё, ju rekomandojmё bimёn aloe vera, tё cilёn mund ta pёrdorni pёr çdo gjё, qё nga flokёt e deri tek rrathёt e zinj tё syve. Ajo qё ju duhet ёshtё vetёm gel-i i kёsaj bime. Aplikojeni atё poshtё syve dhe masazhojini lehtё pёr disa sekonda. Mё pas lereni pёr 10-12 minuta dhe pastrojeni me njё pambuk tё lagur.

Shafran

Do ju nevojitet 1 lugё shafran, 1 lugё mjaltё dhe 1 lugё kos. Pёrziejini tё tre pёrbёrёsit dhe mё pas me njё pambuk aplikojeni masёn poshtё syve, ose nё tё gjithё fytyrёn. Lereni masёn atje pёr 15 minuta dhe mё pas shpёlani me ujё tё ngrohtё.

Maskё me kafe

Kafeja ka veti antoksidante, tё cilat mund ta mbajnё lёkurёn tё butё dhe plot shkёlqim. Gjithashtu kafeina mund tё tkurrё enёt e gjakut poshtё syve duke zhdukur rrathёt e zinj e duke eleminuar ёnjtjen. Do ju nevojitet 1 lugё kafe, 1 lugё aloe vera dhe 1 lugё e vogёl vitamin E. Pasi tё pёrzieni masёn, aplikojeni poshtё syve dhe lereni atje pёr 15-20 minuta. Shpёlani mirё.

Kos

Kosi ёshtё njё maskё shumё e mirё natyrale pёr fytyrёn. Ajo vepron edhe pёr sytё e ёnjtur.

Kamomil

Ёshtё nja nga zgjedhjet mё tё mira pёr rrathёt e zinj. Nё njё filxhan me ujё tё ngrohtё shtoni njё bustinё kamomili dhe lereni pёr 5 minuta. Mё pas lereni tё ftohet dhe vendoseni nё sy. Shpёlani me ujё tё rrjedhshёm.

Mjaltё biologjik

Aplikoni njё shtresё poshtё syve. Lereni pёr 15-20 minuta dhe mё pas shpёlajeni.