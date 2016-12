Simptomat e problemeve kurrizore (Video)

Për problemet, simptomat dhe gjëra tjera rreth Hernisë diskale dhe problemet tjera me kurrizin, sot tregoi neurokirurgu, Dr. Haxhi Avdyli

Doktor Haxhi Avdyli ishte i ftuar sot në kuadër të emisionit të mëngjesit ”Për ditë të mbarë’’ të RTV21, me të cilin u bisedua rreth Heranisë diskale dhe problemeve tjera kurrizore.

Avdyli tha se si pasojë e lëvizjes së vazhdueshme dhe qëndrimit në pozita jo të mira vjen deri te degjenerimi apo dëmtimi i diskut që ndodhet mes unazave si pasojë e së cilit vjen deri te ngushtimi i unazave.

Neourokirurgu po ashtu tregoi edhe për simptomat e dëmtimit të diskut të cilat tha se fillojnë me shtangim të trupit te qafa apo te beli dhe pastaj kalojnë me shtangim në shpinë. Ai tha se në qoftëse dhimbjet shkojnë në këmbë atëherë gjendja është më e rëndë që tregon se disku ka rrëshqitur dhe është mbështetur në nervin që shkon në këmbë, sipas së cilës siç tha ai përcillen me dhimbje në këmbë që mund të jenë simptomë e dhimbjeve që përcillen te gjuri, te gishtat e këmbës, te mpirja e gjymtyrëve, pa mundësia e lëvizjes, paraliza e shputës, për të cilat raste ai tha se janë më të rënda.

Për trajtimin e problemeve me bosht kurrizor neourokirurgu Avdyli tha se trajtimi i problemeve të bushtit kurrizor varësisht prej shkallës së dëmtimit, duhet shkuar me metoda më pak të dëmshme, sepse siç tha ai nuk është çdo rast për operacion

”Nuk preferohet që çdo rast të shkojë me operim, duhet të ndiqen metoda më të lehta të cilat janë përmes medikamenteve’’ tha Avdyli duke shtuar se në rastet akute preferohet deri në 72 orë pushim, e pastaj shihet edhe me fizioterapi.

I pyetur se si duhet të veprojnë shtatzënat që nuk mund të bëjnë këto terapi? Dr. Avdyli tha se vetë procesi i shtatzanisë ku fryti merr nga nëna ushiqmin si dhe procese të tjera ndikojnë që shtatzënat të kenë dhimbje me boshtin kurrizor. Por, në këto raste ai shtoi se nuk preferohet mundësia me fizioterapi, por më së shumti siç tha ai ushtrimet që i bënë vet nëna, në mënyrë që të mos dëmtohet muskulatura.

Për veç këtyre, doktori tregoi se personat që vuajnë nga problemete e shpinës duhet të kenë kujdes gjatë ngritjes së peshave, kur të ngrejnë peshë të ulen me krejt trupin dhe të ngrihen në mënyrë të drejtë duke shtuar se nëse kanë problem t'iu ikin ngritjeve të peshave, sepse sipas tij dhimbjet janë alarm që duhet të ken kujdes.