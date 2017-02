Sipas një sondazhi Macron fiton zgjedhjet presidenciale

Në bazë të sondazhit IFOP, në raundin e dytë Macron do të marrë 64% të votave

Liderja e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen dhe kandidati i pavarur, Emmanuel Macron sipas një sondazhi që u publikua sot do jenë kandidatët që do përballen në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të Francës.

Sipas këtij sondazhi, raundin e dytë dhe përcaktues për presidentin e Francës do e fitojë i pavaruri, Macron.

Sondazhi i IFOP tregon se në raundin e parë më 23 prill, e para do të dalë, Le Pen me 26 % të votave, i dyti Macron me 21 % të votave. Kandidati i të djathtës, Francois Fillon do të dal i treti më 18.5 % të votave.

Në fund, sipas të njejtit sondazh, Macron do sigurojë 64 % të votave, ndërsa Le Pen do të marrë 36 %.

Raundi i dytë i zgjedhjeve do të mbahet në maj të këtij viti.