Siri: Rebelët i kanë ndalur diskutimet për paqe

Po bëhet shkelje e armëpushimit nga forcat qeveritare në Siri

Grupet rebele siriane sot kanë njoftuar se kanë ngrirë diskutimet për paqe të garantuara nga Rusia dhe Turqia për shkak të “shkeljeve” të armëpushimit nga forcat qeveritare.

Qeveria ka forcuar sulmet përreth Damaskut dhe Aleppos më 2 janar derisa ata kanë bërë përpjekje të sigurojnë furnizuesit me ujë të këtyre qyteteve.

Sipas një komunikate, grupet rebele kanë thënë se çdo avansim territorial nga ushtria dhe milicitë e përkrahura nga Irani do t’i jepnin fund përpjekjeve për rifillim të bisedimeve për paqe, por edhe vet armëpushimit që garantohet nga Rusia dhe Turqia, i cili ka hyrë në fuqi më 30 dhjetor.

Rusia dhe Turqia, kanë qenë duke punuar në organizimin e bisedimeve për paqe, përpjekje këto që së fundi e kanë marrë përkrahjen edhe të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Shkeljet kryesore janë bërë në një rajon veriperëndimor të Damaskut, në zonën e kontrolluar nga rebelët, Wadi Barada thuhet në komunikatën e tyre.

Në anën tjetër, Qeveria siriane ka thënë se rebelët kanë pasur cak infrastrukturën e furnizimit me ujë, duke shkaktuar rrjedhje të naftës me qëllim për helmimin e ujit dhe ndërprerjen e furnizimit me ujë.

Sipas OKB-së, 4 milionë njerëz në kryeqytetin sirian kanë mbetur pa ujë prej 22 dhjetorit.