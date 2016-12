“Sistemi i drejtësisë me probleme”

Zemaj: Sistemi i drejtësisë në vend përballet ende me sfida të mëdha

Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike publikuan raportin me të gjeturat në mbikëqyrjen e ligjit për Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial. Me ketë rast u tha se arsyeja e monitorimit të këtyre ligjeve qëndron në faktin se janë miratuar me procedurë të përshpejtuar dhe më pas janë shfaqur probleme.

Udhëheqësi i grupit punues të këtij raporti, Armend Zemaj, tha se sistemi i drejtësisë në vend përballet ende me sfida të mëdha, nisur nga aspekti i llogaridhënies, ashtu edhe në kontekst të funksionimit të mirëfilltë në dimensione tjera.

Raporti ka evidentuar një varg problem e në funksionimin e dy këshillave. U nënvizua se ka mungesë të buxhetit, mungesë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, punësime të stafit me kontratë mbi vepër, vonesa në nxjerrjen e akteve nënligjore, mungesë e bashkëpunimit në mes të KGJK-së dhe KPK-së m ministrinë e Drejtësisë, u evidentuan parregullsi për mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të KPK-së e të tjerë.

Gjithashtu u nxorën një varg rekomandimesh. U kërkua që të hartohen ligje të reja për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokuroial të Kosovës. Po ashtu edhe që të ketë bashkëpunim në mes të KGJK-së dhe KPK-së me ministrinë e Drejtësisë.

Pati kërkese edhe që të ketë buxhet shtesë për vitin 2017, për rriten e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesional./21Media