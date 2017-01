“Situata kryesisht e qetë dhe pa incidente serioze”

Në ndërrimin i moteve janë raportuar disa incidente që ndërlidhën me përdorimin jo adekuat të fishekzjarrëve

Sipas Policisë së Kosovës, gjatë periudhës së ndërrimit të viteve 2016/2017, nga aspekti policor, garantimi i sugurisë së përgjithshme, mbajtja e rendit, menaxhimi i trafikut rrugor, menaxhimi i kontrollit kufitar si dhe garantimi i levizjes së lirë, ka shkuar sipas planeve policore dhe kjo periudhë kryesisht ka qenë e qetë në gjithë territorin e Kosovës dhe nuk është raportuar ndonjë incident serioz.

“Vlenë të potencohet se disa incidente janë raportuar në Policinë e Kosovës nëpër rajone të ndryshme, por që nderlidhen kryesisht me perdorimin jo adekuat të fishekzjarreve apo mjeteve tjera piroteknike dhe këto kanë rezultuar, kryesisht me lëndime trupore dhe si pasoj e tyre (fishekzjarreve) poshtu janë shkaktuar edhe disa raste të zjarrvënieve me dëme materiale por që fatëbardhësisht nuk ka pasur të lënduar në njerëz”, thuhet në një njoftim të policisë.

Për festat e fundvitit Policia e Kosovës kishte përgatitur një plan operativ për të ofruar siguri në tërë territorin e Kosovës.

Mbrëm një person ka humbur jetën në një aksident trafiku në fshatin Sllatinë dhe 21 persona të tjerë janë lënduar nga mjetët piroteknike, ku disa i kanë humbur gishtërinjtë dhe njëri e ka humbur syrin./21Media