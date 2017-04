44 vjeçarja, përveç paraqitjes së saj të jashtme është e njohur edhe për suksesin e saj si grua e biznesit

44 vjeçarja, përveç paraqitjes së saj të jashtme është e njohur edhe për suksesin e saj si grua e biznesit

Aktorja dhe modelja e njohur kolumbiane Sofia Vergara, e cila është shumë e njohur edhe për paraqitjet e saj, së fundmi është paraqitur me një dukje që u ka pëlqyer shumë fansave të saj.

Sofia Vergara kishte veshur një fustan të zi, me flokë të lëshuara dhe me grim shumë natyral dhe të thjeshtë. Ajo ishte parë duke vallëzuar së bashku me producentin Andrea lervolino dhe është dukur e mrekullueshme.

44 vjeçarja, përveç paraqitjes së saj të jashtme është e njohur edhe për suksesin e saj si grua e biznesit me të cilin gjithashtu ka treguar shumë sukses.