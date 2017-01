Sonte Barcelona përballet me Athletic Bilbaon

Në kuadër të Kupës së Mbretit sonte zhvillohet ndeshja kthyese mes Barcelonës dhe Athletic Bilbaos në Nou Camp

Kjo është ndeshja e dytë mes tyre në raundin e 16 të garave. Ndeshja e parë kishte përfunduar me fitoren e Bilbaos me rezultat 2 me 1.

Barcelona kësaj radhe kanë avantazhin pasi ndeshja zhvillohet në stadiumin e tyre Camp Nou, edhe pse janë në disavantazh pas humbjes në ndeshjen e parë, shkruan rtv21.tv.

Kjo përballje do të fillojë në orën 21.15, dhe në përfundim njëra nga këto skuadra do të eleminohet për raundin e radhës në Kupën e Mbretit./21Media