Stavileci vlerëson kontributin e punëtorëve të KEK-ut

Stavileci ka vlerësuar lartë punën vetëmohuese të punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, ka vlerësuar lartë punën vetëmohuese të punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), që në këto ditë të ftohta me temperatura tepër të ulëta, arritën të mbajnë stabil gjenerimin e energjisë, respektivisht furnizimin me energji për qytetarët e Kosovës.

Këto komente Ministri Stavileci i bëri sot gjatë vizitës që i bëri TC Kosova A dhe TC Kosova B, gjatë së cilës bashkëbisedoi me punëtorë të kësaj korporate dhe u njoh për së afërmi me sfidat me të cilat u ballafaquan gjatë këtyre ditëve.

Stavileci falënderoi ata për përkushtimin e tyre për tu përballuar me gjendjen e krijuar si pasojë e motit të keq.

Kreu i MZHE-së nënvizoi se falë angazhimit të madh të punëtorëve dhe vetëmohimit të tyre, është arritur që në të dy termocentralet të mbahet prodhimin në nivel, që të mos ketë shkëputje dhe probleme, sado që në këto temperatura gjithçka do të ishte e pritshme.

Stavileci tha se ka pasur edhe vështirësi, që është krejt normale, por mbi të gjitha duhet vënë në pah një heroizëm pune, guxim dhe profesionalizëm që kanë dëshmuar të gjithë punëtorët e KEK, e cila ka bërë që në të mos përballemi me problemet që janë përballur vendet tjera./21Media