Suharekë: Shpërndahen 120 pako me veshmbathje

Sipas ministrit Abrashi ky aktivitet do të vazhdojë edhe në komuna të tjera

Nga Ministria e Mirqenies Sociale, kanë përfituar ndihma me veshmbathje mbi 120 familje në asistencë sociale.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale , Arban Abrashi së bashku me kryetarin e Komunës së Suahrekës, Sali Asllanaj, kanë shpërndarë sot pako me veshmbathje për familjet dhe personat në asistencë sociale.

Sipas një komunikatë të kësaj ministrie përfitues të këtyre ndihmave janë mbi 120 familje në Komunën e Suharekës.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi ka treguar se aktivitete të tilla për familjet në asistencë sociale do të vazhdojnë ditëve në vijim edhe në komunat tjera.

“Ne do të vijojmë të ndihmojmë edhe shumë familje tjera, me veshmbathje apo mënyra tjera, në mënyre që të ndikojmë sadopak në tejkalimin e vështirësive me të cilt këto familje përballen. Aktiviteti ynë nuk mbaron sot në Suharekë, ne do të vazhdojmë ditëve në vijim edhe në komunat tjera, ku do të përfitojnë rreth 1000 familje në asistencë sociale”, ka thënë ministri Abrashi./21Media