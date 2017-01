Svarqa bojkoton konferencën në Beograd për shkak të Haradinajt

Kryetari i Ferizajt bojkoton konferencën në Beograd për shkak të Haradinajt

Kryetari i Ferizajt Muharrem Svarqa, ka hequr dorë nga pjesëmarrja në konferencën rajonale të World Bank – Austria Urban Partnership Program, me titull “Qytetet me integritet”, e cila do të mbahet në Beograd më 30 dhe 31 të këtij muaji.

Svarqa tha se heq dorë nga pjesëmarrja në konferencën e Beogradit, në shenjë proteste ndaj politikave provokative të Serbisë ndaj Kosovës, rezultat i të cilave është edhe ndalimi në Francë i kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj. Pushteti lokal i Ferizajt përbëhet nga koalicioni LDK-AAK.

Kryetari i Ferizajt ishte ftuar për të marrë pjesë në konferencën rajonale në Beograd, ku do të trajtohet qeverisja efektive lokale.

Ai tha se, përkundër konfirmimit kohë më parë, konsideron që nuk mund të shkojë në Beograd, në kohën që Serbia ka shtuar veprimet, për të penguar çdo proces që do ta bënte Kosovën një vend me stabilitet të qëndrueshëm.