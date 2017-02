Tahiri: Deputetë kërkuan nga ITU të mos t’ ia jep Kosovës kodin

Tahiti tha se një deputet i VV-së ka kërkuar këtë gjë nga ITU

Ministrja për dialog, Edita Tahiri sjell vendimin e ITU-së, ajo thotë se kodi është e arritur historike pasi që për herë të parë Kosova ka kodin e saj.

“Me keqardhje dëshiroj t’iu bëj me dije se ka pas deputet nga Kuvendi i Kosovës të cilët madje edhe me logon zyrtare të Kuvendit të Kosovës iu kanë drejtuar ITU-së, duke i thënë që Kosovës mos t’ia jep kodin. Nëse s’e keni ditë po ua solla dokumentin. Pra në emër të Kuvendit të Kosovës, një deputet nga radhët e Vetëvendosjes i ka kërkuar ITU-së që Kosovës mos t’ia jep kodin”, ka deklaruar Tahiri në seancën e Kuvendit”, tha Tahiri.

Sipas saj një deputet nga Lëvizja Vetëvendosje e ka kërkuar një gjë të tillë, shkruan rtv21.tv.

Ndërsa nënkryetarja e Vetëvendosjes, Aida Dërguti hodhi poshtë këtë duke thënë se kjo nuk është e vërtetë dhe tha se do të sjellë një dokument që do ta dëshmojnë këtë. “Ne jemi mësuar që ju të dezinformoni. Ajo që më citoni lidhur me letrën e dërguar në ITU, nuk qëndron” tha ajo.

E ministrja Tahiri iu drejtua dërgutit duke i thënë se u zbuluat vet. Sipas Tahirit Dërguti ka keqpërdorë pozitën, pasi që dokumentin e ka nënshkruar si nënkryetare e Kuvendit. Ajo më këtë rast ka shkelur rregulloren”, përfundoi Tahiri./21Media