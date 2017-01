Të bëhesh balerinë (Video)

Pozitat që duhet mësuar dhe hapat që duhet ndjekur

Baleti kalon nëpër disa faza. Fillimisht është procesi i nxehjes, kur të gjithë rrotullohen disa herë rreth sallës dhe më pas pasojnë ushtrimet e ndryshme, të cilat në gjuhën e baletit quhen pozita.

Por për këtë më së miri na tregon trajnerja Rinesa.

“Ka disa pozita edhe të këmbeve edhe të duarve, të këmbëve janë deri te pozita gjashtë, e para, e dyta, e katërta dhe e pesta përdoren për ushtrime në baletin klasik, kurse e treta më tepër është në lidhje me baletin historik, siç kanë vallëzuar më parë, dhe e gjashta poashtu ndërlidhet me atë. Janë gjashtë pozita gjithsej”, u shpreh Rinesa.

Të gjitha këto pozita na i demonstruan këto djem dhe vajza, të radhitura njëri pas tjetrit, ashtu siç u është dhënë vendqëndrimi, duke pritur me kureshtjen më të madhe udhëzimet e trajneres së tyre dhe duke u munduar për ti realizuar në perfeksion të gjitha lëvizjet.

Baleti është edhe për meshkuj edhe për femra, mirëpo për të dyja palët disa gjëra dallojnë. Ka disa ushtrime që meshkujve u preferohet më shumë, por dhe anasjelltas. E rëndësishme, sipas Renisës është që meshkujt të kenë një stabilitet dhe balancë, ndërsa femrat të paraqesin elegancën dhe bukurinë femërore.

“Kryesorja tek meshkujt është të formojë muskuj, të munden ta mbajnë një peshë që është gati se sa e tyre, në ajër ti rrotullojnë, të kenë stabilitet dhe balancë, kurse femrat e kanë pak më ndryshe, duhet te duken më femërore. Dhe kur bashkohet fuqia e një mashkulli me elegancën e një femre duhet ta formon krejt atë bukurinë që duhet të jetë në skenë”, shtoi ajo.



Këto vajza dhe djem na treguan se tashmë i kanë marrë mësimet e tyre dhe gjatë provave ato i realizonin të gjitha ushtrimet ashtu siç duhet. Ato ishin të lumtura dhe të gatshëm që dëshirën e tyre ta shprehnin para kamerave.

Fëmija i parë: “Se shumë më pëlqente të bëhem balerinë dhe më duket shumë mirë.”

Fëmija i dytë: “Unë vendosa të vi se më pëlqen kur dal para publikut, të kërcej bashkë me shokët,.Kam filluar prej gati gjysëm vjeti.”

Fëmija e tretë: “Sepse edi që është elastik dhe kam qef të jem elastike, të bëj cdo gjë.”

Me një disiplinë të rregullt, me shumë dëshirë për të ushtruar dhe për të dalë në skenë këto fëmije shpresojnë se një ditë do jenë në skena të mëdha botërore, por deri atëherë ato ushtrohen dhe kënaqen me kaq.