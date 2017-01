Të famshmit që dizjanuan vet unazat e fejesës

Kur unazën e fejsës e dizajnon vet propozuesi

Kur është fjala tek propozimi për martesë disa të famshëm zgjedhin formën e cila i angazhon ata rreth këtij procesi. Për ata nuk është opsion që të shkojnë në një dyqan dhe të blejnë një unazë për të dashurën e tyre. Në vend të kësaj, ata bashkojnë forcat me pronarët e markave më të njohura të bizhuterive për të dizajnuar unazën e shkëlqyeshme të cilën nuk e ka asnjë grua tjetër në botë. Përpjekje e madhe apo jo? Më poshtë shikoni se cilët të famshëm i kanë dizajnuar vet unazat e fejesës dhe me to u kanë propozuar të dashurave./21Media

Justin Timberlake dhe Jessica Biel

Matt Rutler dhe Christina Aguilera

Benjamin Millepied dhe Natalie Portman

George Clooney dhe Amal Alamuddin

Ryan Reynolds and Blake Lively

Dwyane Wade dhe Gabrielle Union

Mike Fiusher dhe Carrie Underwood