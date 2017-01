Të papunët me pagë mujore në Finlandë

Në Finlandë të papunët do të marrin pagë mujore

Finlanda është vendi i parë në Evropë, që gjatë një projekti eksperimental, do t’i paguajë të papunët me pagë mujore me bazë prej 560 euro, me qëllim të reduktimit të burokracisë shtetërore, uljes së varfërisë, si dhe rritjes së punësimit.

Olli Kangas nga Agjencia qeveritare finlandeze për çështjet sociale, tha sot se më 1 janar filloi periudha provë prej dy vjetësh dhe përfshin 2.000 qytetarë të zgjedhur rastësisht, do të marrin pagë kompensuese për të papunët.