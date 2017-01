Të përkujtosh bashkëshortin në këtë mënyrë (Video)

Këngëtarja Celine Dion ka përkujtuar bashkëshortin e saj të ndjerë

Janë bërë një vit kur është ndarë nga jeta bashkëshorti i këngëtares së famshme Celine Dion. E pa dyshim se ajo e ka përkujtuar atë. Nëpër rrjetet sociale ajo ka postuar një video kushtuar kujtimit për bashkëshortin e saj. Në këtë video Celine sillet nëpër shtëpi duke shikuar fotografitë e vjetra familjare me Renen Angelil dhe të tre fëmijëve Rene- Charles, 15 vjeçar dhe binjakëve Nelson dhe Eddy. Video është e përcjellur me vokalin e mahnitshëm të Dion të pa shoqëruar me instrumente, shkruan rtv21.tv

“Zemra ime të kërkon ty edhe më shumë sot pas një viti. E di që ti më dëgjon mua dhe unë të dëgjoj ty,. Yi je jeta ime. Përgjithmonë Celine.

Kujtimet e mija të duan ty, ato pyesin për ty gjithë kohën. Veçanërisht sot. Një vit më vonë, do të dëshiroja që RIP të nënkuptonte se do të kthehehm nëse është e mundur. (Return If Possible) Përgjithmonë e jotja Celine”, këto janë fjalët më të cilat e ka përshkruar videon interpretuesja e hitit “My herat will go on”

Bashkëshorti i Celine Dion, Rene Angelil vdiç me 14 janar të vitit 2016, pas një beteje të gjatë me kancerin. Ata ishin të martuar për 21 vite deri sa vdekja i ndau. Nga kjo martesë sollën në jetë tre fëmië: Rene- Charles, 15 vjeçar dhe binjakët Nelson dhe Eddy të cilët kanë gjashtë vjet./21Media