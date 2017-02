Teatri Kombëtar i Kosovës shfaq tri premiera në shkurt

Teatri Kombëtar i Kosovës ka publikuar programin për muajin shkurt

Shfaqjet “I ligu për mend” dhe “Shtëpia pa dritare” janë dy premierat që do të shfaqen gjatë muajit shkurt në Teatrin Kombëtar të Kosovës.

Shfaqja “ I ligu për mend” me autorë Gjergj Fishta, që para publikut vjen nën regjinë e Altin Bashës, do të jepet premierë më 13 shkurt në orën 20:00. Ndërsa shfaqja “Shtëpia pa dritare” me autor Saimir Gongo, nën regjinë e Besim Ugzmajlit premierën e saj do ta jap më 20 shkurt me fillim nga ora 20:00, shkruan rtv21.tv

Baleti Kombëtar i Kosovës, veçse ka filluar përgatitjet për premierën e parë të këtij viti, të cilën do ta shfaq në muajin shkurt. Shfaqja “Drejtësi tranzicionale” nga koreografja amerikane Christie Coleman, është e bazuar në përvoja të tmerrshme të dramës dhe dhunës.

Në programin e TKK-së përfshihen disa shfaqje reprizë, të cilat kryesisht do të jepen në skenën e vogël të teatrit.

Shfaqja “Eshtrat që vijnë vonë” që gjatë këtij muaji do të jetë reprizë, i solli TKK-së çmimin e parë të rëndësishëm ndërkombëtar. Kjo shfaqje fitoi vendin e parë në Festivalin Ndërkombëtar në Bukuresht të Rumanisë, ku rrjedhimisht u shpërblye edhe me çmimin “Grand Prix”.

Teatri Kombëtar i Kosovës këtë vit feston e 70-të vjetorin e themelimit./21Media