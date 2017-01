Ato u kombinuan me funde, me fustane ,me xhinse tё grisura, por Kendall sapo ka dhёnё njё ide tjetёr, tё pazakontё pёr t’i kombinuar ato.

Ajo i ka veshur poshtё çizmeve tё tejdukshme (clear boots) tё brand-it anglez “Ego” pёr tё plotёsuar look-un e saj casual.

Shikoni fotot e mёposhtme se si i ka kombinuar ajo.