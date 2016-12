Tensione në lidhjen e sindikatave në Maqedoni (Video)

Dimovsk tha se ky objekt është okupuar nga i ashtuquajturi Zhivko Mitrevski

Ekipet televizive nuk lejohen të hyjnë në objektin e Lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, edhe pse ishte paralajmëruar një konferencë për media prej tyre. Dera ruhej nga persona, të cilët nuk u prezantuan si sigurim i ndërtesës.

“Pa u marrur vesh më parë për mbledhje, e kemi të ndaluar të mbahen pres-konferenca, vetëm jashtë do të mbahen. Ashtu kemi urdhër. Ata që ju kanë thirrur në konferencë le të mbajnë këtu jashtë”, tha roja e objektit, shkruan tv21.tv

Darko Dimovski, ushtrues detyre si kryetari i Lidhjes së Sindikatave tha se ky objekt është okupuar nga i ashtuquajturi Zhivko Mitrevski, dhe se sipas tij, ai po vazhdon me keqpërdorime duke mbajtur mbledhje jo legjitime për konsolidimin e këshillit të ri.

“Por, Zhivko këshilltarët tanë nuk i ka ftuar në seancë, nuk e dimë për çfarë arsye. Të njëjtit i ka shkarkuar nga detyra dhe në vend të tyre do të vendos anëtarë tjerë të këshillit. Kjo është procedurë kundër statutit të LSM-së, por sigurisht që i ndërron me anëtarë të sindikatave tjera, për të cilët ai është siguruar që do ta mbështesin atë”, tha Dimovski.

Mitrevski ka akuzuar Dimovskin se është zgjedhur në mënyrë të paligjshme. Ai përmes një reagimi me shkrim e ka quajtur Dimovskin si kryetar të vetshpallur, ndërsa ka paralajmëruar kallëzime penale ndaj tij për zgjedhjen e tij në mënyrë të paligjshme, duke suspenduar anëtarë të këshillit të Lidhjes së Sindikatave .

Kundër Mitrevskit ka dalur edhe kryetari i Sindikatës për Mbrojtje dhe Siguri, Risto Ajtov.

“Zhivko Mitrevski, kurrë s’ka qenë i zgjedhur nga delegatët. Asnjëherë nuk ka pasur votim në kongresin e fundit për kryetar. Për shkak se në momentin që është propozuar votimi i kryetarit, më tepër se 50% e delegatëve kanë qenë në terasën e hotelit në pauzë duke pirë kafe”, tha ai.

Ish kreu i këshillit të LSM-së, Llaze Georgievski, për më shumë se dyzet vjet ka qenë edhe anëtari i këtij këshilli, dhe thotë se të drejtat e punëtorëve që janë të regjistruar mbi 50 mijë nëpër sindikata, nuk do të mund t’i mbroj askush derisa nuk zgjidhet problemi i udhëheqësisë.