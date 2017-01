Terapia më efikase që kuron sklerozën

Skleroza e shumëfishtë, e vetmja për të cilën nuk kishte asnjë terapi, tani ka shpresë

Studimi, i quajtur “Oratorio” është kryer nga një rrjet ndërkombëtar, duke analizuar 732 pacientë të caktuar rastësisht për trajtim, të ndarë në dy grupe, njëri prej të cilëve mori placebo, një lloj qetësuesi i zakonshëm, ndërsa tjetri mori këtë medikament të ri.

Pas tre muajsh trajtimi me medikamente te njëri grup, është vënë re një përkeqësim i kushteve në 33 për qind të pacientëve, në krahasim me 39 për qind të grupit tjetër.

Pas 120 javësh, 38.9 për qind e pacientëve kanë raportuar përkeqësim të funksionit motorik, në krahasim me 55 për qind të pacientëve që janë trajtuar me placebo. Gjithashtu, dëmtimet në tru, kanë rënë nga 3.4 për qind, ndërsa në grupin tjetër u rritën me më shumë se 7 për qind.

Gjithashtu, thekson një tjetër studim i publikuar në revistë, lidhur me Faza 3, të quajtur “Opera”, medikamenti ndikon një komponent të sistemit imunitar. “Rezultatet tregojnë për një potencial të madh për të ndryshuar mënyrën se si ne qasemi ndaj trajtimit në të dyja format – shpjegon Gavin Giovanoni, nga London School of Medicine në rrjetin BBC – dhe ky testim është veçanërisht i rëndësishëm, për shkak se është hera e parë që një test i ndarë në tre faza tregon rezultate pozitive për formën progresive të sklerozës multiple”.