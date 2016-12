Tevez futbollisti më i paguar në botë

Transferimi i argjentinasit nga klubi Boca Juniors tek SuperLiga kineze është konfirmuar

Tevez do të jetë futbollist i Shanghai Shenuas qysh nga janari, duke nënshkruar një kontratë marramendëse që e bën atë futbollistin më të paguar në botë.

Tevez tanimë 32 vjeçar do të fitojë një pagë javore që para taksave do të jetë 615.000 funte, që i bie hiq më pak se 32 milion funte në vit, shkruan rtv21.tv.

Në një deklaratë, klubi i fëmijërisë Boca Juniors i dëshiroi shumë sukses Carlitos, duke thënë se do të jetë gjithmonë në zemrat e tyre.

Ardhja e Tevez do ta forcojë edhe më tej ekipin kinez që në sezonin 2016 kishte përfunduar në vendin e katërt. Ai do të bashkohet me futbollistë si Demba Ba dhe Obafemi Martins tek skuadra e menaxhuar nga Gus Poyet./21Media