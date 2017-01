Thaçi: Askush nuk është i ftuar në inaugurimin e Trumpit

Sipas Thaçit asnjë delegacione nga vendet e tjera të huaja nuk është ftuar në inaugurimin e presidentit amerikan

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri amerikan Donald Trump.

Kjo për faktin se sipas tij, asnjë zyrtar kosovar nuk ka marrë ftesë të jetë pjesë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan.

Madje, Thaçi i cili po qëndron në ShBA në një vizitë zyrtare, ka thënë për televizionin publik se në ceremoninë e zgjedhjet së Trumpit president, nuk janë ftuar as delegacione nga vende të tjera të huaja.

“Unë këtu jam në vizitë zyrtare dhe jo për inaugurim. Shtetet do të përfaqësohen vetëm nga ambasadorët dhe asnjë delegacion i huaj nuk ftohet të marrë pjesë – as nga Kosova, as nga vendet e tjera”, ka pohuar Thaçi.

Presidenti i Kosovës shtoi se gjatë qëndrimit të tij në SHBA do të vë kontakte me zyrtarë të administratës së Trump, duke konfirmuar edhe një takim me zëvendëspresidentin amerikan Joe Biden.