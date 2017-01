Thaçi në Shtëpinë e Bardhë do të pritet nga Biden

Zyra e Presidentit njofton për takimet që do të zhvillojë Thaçi në Amerikë

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka filluar vizitën e lartë zyrtare në SHBA, në kuadër të së cilës do të takojë zyrtarë të lartë të Administratës amerikane, senatorë, kongresmenë dhe udhëheqës të “think-tankeve” dhe personalitete që kanë luajtur rol apo që do të luajnë rol në zhvillimet në Uashington në raport me Kosovën dhe me Ballkanin. Kjo bëhet e ditur përmes një njoftimi për media nga Zyra e Presidentit.

“Në Shtëpinë e Bardhë, presidentin Thaçi do ta presë zëvendëskryetari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Ndërsa, në Senatin e SHBA-së, presidenti Thaçi do të ketë takime të ndara me senatorë të rëndësishëm për zhvillimet në Evropë dhe në rajonin tonë. Takimi i parë është me senatorin Bob Corker, kryesues i Komisionit për Punë të Jashtme në Senatin amerikan. “, thuhet në njoftim.

Po ashtu bëhet e ditur se presidenti do të zhvillojë takime edhe me senatoren Joni Ernst,senatorin John McCain, Jim DeMint.

“Në Kongresin Amerikan, presidenti Thaçi do të takojë kongresmenin Eliot Engel dhe kongresmenin Michael Turner, i cili është edhe kryetar i Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Ndër takimet të tjera të rëndësishme është edhe ai me Bob Doll, ish-senator dhe një ndër zërat më të fuqishëm për Kosovën në Uashington, i afërt edhe me ekipin e presidentit të zgjedhur, Trump.”, thuhet në komunikatë.

Gjithashtu njoftohet se Presidenti Thaçi do të takohet edhe me tjerë njerëz me ndikim në politikën e Shteteve të Bashkuara./21Media