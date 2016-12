Thaçi Doktor Nderi në Turqi

Presidenti Hashim Thaçi në Turqi u nderua me titullin Doktor i Nderit

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në kuadër të vizitës zyrtare në Turqi, ka mbajtur një ligjëratë në Universitetin TOBB të Ankarasë me temën “Rritja e Sigurisë dhe Bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor”, ku është nderuar me titullin e Doktorit të Nderit

Ndërkohë, kreu i vendit gjatë vizitës në Turqi ka vënë kurorë lulesh në Mauzoleun e Ataturkut në Ankara ku edhe është nënshkruar në Librin e Kujtimeve.

Thaçi është ka filluar vizitat zyrtare me takime të ndara me Kryetarin e Parlamentit turk, İsmail Kahraman, dhe me kryeministrin Binali Yıldırım.

Thaçi është shprehur se Kosova është mirënjohëse që Turqia ka qenë ndër vendet e para që ka njohur Kosovën, që në ditën kur Kosova ka shpallur pavarësinë, si dhe për përkrahjen e vazhdueshme për sigurimin e njohjeve të reja dhe anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e presidencës./21Media