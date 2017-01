Thaçi e Eliot Engel me deklaratë të përbashkët për Haradinajn

“SHBA duhet t’ia bëjnë Beogradit me dije se marrëdhëniet dypalëshe do të dëmtohen”

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në SHBA, është takuar edhe me kongresmenin amerikan, Eliot Engel të cilët kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, në lidhje me ndalimin e Ramush Haradinaj nga policia franceze, në bazë të një urdhërarresti të Serbisë të lëshuar në vitin 2004.

“Ne besojmë se abuzimi nga ana e Serbisë me sistemin e “Njoftimit të Kuq” të Interpolit që ka çuar në arrestimin e Ramush Haradinajt është skandaloz. Ne i bëjmë thirrje Francës që urgjentisht ta procesojë rastin dhe ta kthejë atë në vendin e tij në Kosovë sa më pare”, ka shkruar Thaçi në profilin e tij zyrtar në Facebook.

Në deklarata e përbashkët e presidentit të Kosovës dhe kongresmenit amerikan Eliot Engel, thuhet: Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të mbajnë Serbinë përgjegjëse për shpërdorim të Interpolit nga ana e saj. Procesi i anëtarësimit të Serbisë në BE duhet të ndalet deri në momentin kur Serbia vazhdon me obligimin e saj për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.

Sipas kësaj deklarate SHBA duhet t’ia bëjnë Beogradit me dije se marrëdhëniet dypalëshe do të dëmtohen nëse Serbia nuk i kthehet rrugës konstruktive./21Media