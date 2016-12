“Gjykata Speciale do ta pastroj listën e UÇK-së”

Thaçi gjatë fjalimit vjetor në Kuvendin e Kosovës ka thënë se Specialja do ta pastrojë listën e UÇK-së

Kreu i shtetit, Hashim Thaçi sot në Kuvendin e Kosovës gjatë fjalimit vjetor, ndër tjerash foli edhe për Gjykatën Speciale, për të cilën tha se nuk është gabimi i politikës në vend që e kemi pranuar të themelohet Gjykata Speciale.

“Nuk është gabim i politikës në vend që kemi pranuar të themelohet Gjykata Speciale. Presioni ndërkombëtar për themelimin e Speciales ka ardhur për ta pastruar të kaluarën e luftës së UÇK-së” tha Thaçi, raporton rtv21.tv

Ndryshe, Gjykata Speciale për krimet e luftës në Kosovë, pritet të nis punën nga janari i vitit të ardhshëm. Selia e kësaj Gjykate do të jetë në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar Marrëveshjen për Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Gjykata Speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonëse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtarë./21Media