Thaçi: Muri në veri do të rrënohet

Thaçi ka thënë para deputetëve se shteti i Kosovës është i pandashëm

Presidenti i Kosovës HashimThaçi i është drejtuar sot deputetëve të Kuvendit të Kosovës me një fjalim ku ka folur për problemet e Kosovës dhe të arriturat e saj.

Kreu i shtetit Thaçi permendi disa iniciativa që ka bërë që nga marrja e mandatit siç janë: lufta e krimit të organizuar dhe korrupsionit, reforma zgjedhore, integrimi i Kosovës në BE.

Thaçi foli edhe për murin e ndërtuan në veri të Mitrovicës nga autoritetet lokale të komunës veriore të këtij qyteti në fillim të muajit dhjetor të këtij viti. Ai tha se muri as nuk do të negociohet me Serbinë, as nuk do të ridizajnohet, por tha se do të rrënohet.

“E arritur gjatë këtij viti është pjesmarrja në Lojërat Olimpike. Në çdo pjesmarrje të Kosovës në këto lojëra jam krenuar me valvitjen e flamurit të Kosovës”, tha Presidenti Thaçi gjatë fjalimit vjetor në Kuvendin e Kosovës, raporton rtv21.tv

Kreu i shteti tha se tash është koha për paqe dhe për dialog dhe jo për luftra. “Duhet të nxerrim mësim nga e kaluara jonë e hidhur. Tash është koha kur të gjithë fëmijeve të ua mbushim zemrat me dashuri e lumturi”.

Po ashtu Thaçi permendi edhe të zhdukurit gjatë luftës në Kosovë, duke thënë se, institucionet do të bëjnë të pa munduren që të gjetur eshtrat e tyre, që një herë e mirë të gjejnë qetësin familjarët e tyre.

Adresimin vjetor të presidentit Thaçi para deputetëve e kanë bojkotuar përfaqësuesit e tri partive politike opozitare, VV, AAK dhe NISMA./21Media