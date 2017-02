Thaçi niset për Bruksel

Thaçi është shprehur se BE-ja dhe NATO janë destinacionet e Kosovës

Presidenti i Kosovës, Hashimn Thaçi është nisur sot për të shkuar në Bruksel, ku do të zhvillojë takime me krerët e lartë evropian.

”Rrugës për Bruksel, ku do të zhvilloj takime me presidentin e Këshillit Evropian, Donald Tusk, me kryetarin e Parlamentit Evropian, Antonio Tajani dhe me presidentin e Komisionit Evropian, Jean Claude Juncker” ka shkruar Thaçi në Facebook.

Ai bëri të ditur se gjatë ketyre takimeve do të bisedojnë për bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian, për liberalizimin e vizave dhe për të ardhmen e FSK-së.

”Bashkimi Evropian dhe NATO janë destinacionet e vetme të Kosovës”, është shprehur Thaçi me këtë rast./21Media