Toyota vetura e së ardhmes (Foto)

Me zhvillimin e teknologjisë koncepti për makinën e së ardhmes vjen gjithnjë e më i ndryshëm

Së fundmi i ka ardhur Toyota, si një veturë e gjigantit japonez të prodhimit, që vizioni i saj për makinën do të zotërojë rrugët në të ardhmen.

Dizanji i saj është bazuar në “ngrohjen kinetike” duke dhënë idenë se teknologjia duhet të jetë e ngrohtë, mikpritëse dhe argëtuese.

Kjo makinë mund të drejtohet manualisht, por edhe me autopilot, kjo sipas dëshirës personale të përdoruesit të saj. Ajo do të jetë e pajisur me teknologjinë. Toyota do të jetë i përshtatshëm me preferencat e personit që do të përdorë atë, duke u bërë gjithnjë e më miqësor.