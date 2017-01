Tramp i vendosur të ndërtojë murin me Meksikën

Sipas Trumpit,Meksika do t’i kompensojë Shteteve të Bashkuara koston e ndërtimit të murit

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump në konferencën e parë të mbajtur si President, ka thënë sot nëse atë e pëlqen Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, kjo “është një përparësi dhe nuk është një hendikap”.

Por ai ka pranuar se nuk mund të garantojë nëse dy vendet do të jenë aleatë, ndërsa ka mohuar se nuk ka ndonjë marrëveshje me Rusinë.

Trump ka thënë sot se do të zbatojë planin për të ndërtuar murin përgjatë kufirit meksikan, duke premtuar se ndërtimi i murit do të fillojë shumë shpejt, ndërsa sipas tij Meksika do t’i kompensojë Shteteve të Bashkuara koston e ndërtimit të murit.

Trump premtojë hapjen e vendeve të reja të punës, ku sipas tij administrata e tij do të jetë krijuesi më i madh i vendeve të punës që ai ka parë ndonjëherë.