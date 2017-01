Trump betohet si Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara

Na ndihmo zot… këto ishin fjalët e fundit të betimit të Presidentit të ri Donald John Trump

Trump u betua si Presidenti i 45të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përcjellur nga një trumë masive, por përcjellur gjithashtu edhe me protesta gjatë kohës së inaugurimit, dhe me vlerësimet më të ulëta në katër dekadat e fundit, me një vlerësim favoriteti vetëm 41.8%, më pak se gjysma e Barack Obamës para 8 viteve, shkruan rtv21.tv.

“Unë Donald J Trump, solemnisht betohem se do ta kryej detyrën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara me besnikëri, dhe do ta jap më të mirën time që ta mbroj dhe ruaj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, Zot më ndihmo” ishin fjalët e Trup në betimin e tij.

Pas betimit të tij dhe shpalljes president, Trump është duke mbajtur fjalimin gjithkombëtar për tërë popullin amerikan./21Media