Trump do të lë pa drejtor shërbimet e inteligjencës?

Presidenti i zgjedhur i SHBA-së vazhdon “betejën” me shërbimet e inteligjencës

Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është duke e shqyrtuar mundësinë që të lë të zbrazët funksionin e drejtorit të Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës, për shkak të procesit të ristrukturimit të saj, njoftoi kanali ABC news.

Ky kanal vuri në pah se Trump ka kritikuar ashpër agjencitë e inteligjencës, pas pretendimeve të shpalosura nga ana e tyre në fillim të dhjetorit se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në Amerikë, që u zhvilluan një muaj më herët.

Trump planifikon që nesër të takohet me drejtorët e CIA-s, FBI-së dhe Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës, ndërsa temë e takimit do të jetë raporti përfundimtar i agjencive amerikane të inteligjencës në lidhje me sulmet kibernetike të Rusisë kundër grupeve të caktuara politike dhe kundër individëve.

Zëdhënësi i Trumpit, Shon Spajser, i tha gazetarëve se në takimin me presidentin e zgjedhur do të marrin pjesë drejtori i CIA-s, Xhon Brenan, drejtori i FBI, Xhejms Komi dhe drejtori i Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës, Xhejms Kllaper. Siç dihet, Trump ka vënë në dyshim pretendimet e agjencive amerikane për ndërhyrjen e Rusisë në procesin e zgjedhjeve./21Media