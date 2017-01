Trump: Ajo që jap unë është një betim i besnikerisë

Donald Trump është betuar si President i 45’të i Shteteve të Bashkuara të Amerikë

Trup në fjalimin e tij të parë pas betimit si President i SHBA-ve tha se tani jemi bashkë për një përpjekje të madhe për të ndërtuar vendin dhe për ta kthyer atë për të gjithë qytetarët tanë. “Do të jemi bashkë. Do të përballemi me sfida por do t’i tejkalojmë. I jemi mirënjohës Obames dhe Michele, ata kane qenë të shkëlqyeshëm” tha Trump.

“Burrat dhe gratë e harruara te vendit tonë nuk do të harrohen me” shtoi Trump, raporton rtv21.tv

Trump tha se jemi nje komb dhe dhimbja e tyre është dhimbja jone, suksesi i tyre është i yni. Ne e kemi një zemër dhe një shterpi dhe një ardhme te lavdishme thkesoi ai para popullit që po ndjeknin cermonin e inagurimit të tij.

“Ajo që jap unë është një betim i besnikerisë” tha ai.