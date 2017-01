Trump do të pranojë në heshtje aneksimin e Krimesë!

Trump po përgatitë shtegun për një pajtim të madh të Uashingtonit me Moskën

Donald Trump do të mund të pranonte bashkimin e Gadishullit të Krimesë me Rusinë dhe të linte nën ndikimin e Moskës Ukrainën dhe Sirinë, në shkëmbim me disa marrëveshje tjera në nivelin global, vlerëson e përditshmja britanike, Times.

Lavdatat e Trumpit në adresë të Vlladimir Putinit, si dhe përpjekjet e tij për të mbrojtur Moskën nga akuzat se ka ndërmarrë sulme kibernetike gjatë zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dëshmojnë për atë se Presidenti i zgjedhur është duke përgatitur shtegun për një pajtim të madh me Rusinë, shkruan rtv21.tv

Në tekst më tutje thuhet se prioritet i Trumpit në fushën e politikës së jashtme do të jetë fitorja kundër organizatës terroriste, Shteti Islamik, reduktimi i rolit të Iranit si burim i jo-stabilitetit në rajon dhe sfidomi i fuqisë në rritje ekonomike dhe ushtarake të Kinës.

Sipas vlerësimeve të Trumpit, Rusia mund të ndihmoi në realizimin e këtyre synimeve strategjike, me kusht që të pranohet fuqia dhe ndikimi i Moskës, ashtu siç po kërkon Kremlini.

Marrëveshja mes Trumpit dhe Putinit, janë të mendimit analistët, do të largonte për një kohë të caktuar nga agjenda ndërkombëtare çështjen e Gadishullit të Krimesë, me qëllim që të mos pengohet rregullimi i çështjes së luftës, që po zhvillohet në pjesët lindore të Ukrainës.

Aeroplanmbajtësi i vetëm i Rusisë, Admiral Kuznjecov, së shpejti do të kalojë nëpër Lamansh, pasi që ka kryer shërbimin e vet në Siri. Tërheqja e anijes dhe i forcave tjera ruse nga Siria është planifikuar që të rastis me procesin e inaugurimit të Trumpit për President.

Në këtë mënyrë, Kremlini po i dërgon Trumpit porosinë se Putin është i gatshëm për një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konstaton Times./21Media