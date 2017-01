Trump do të shfuqizojë shumë rregullore të Obamës

Sekretari për medie i presidentit të zgjedhur të SHBA-ve ka njoftuar se Trump do të shfuqizoi një numër të madh të rregulloreve

Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, qysh në ditën e parë të mandatit të tij si President do të shfuqizoi një numër të madh të rregulloreve, të miratuara nga administrata e presidentit në largim, Barack Obama, ka paralajmëruar sekretari i Trumpit për medie.

Siç u theksua, Trump do të shfuqizoi menjëherë rregulloret që administrata e Obamës i ka sjellë gjatë tetë viteve të kaluara, të cilat pengojnë rritjen ekonomike dhe hapjen e vendeve të reja të punës, shkruan rtv21.tv.

Sekretari i Trumpit për medie ka thënë se është ky vetëm një prej dy hapave, të cilët Trump do t’i ndërmerr menjëherë pasi të merr përsipër funksionin, por nuk dha detaje tjera më të hollësishme.

Mediet amerikane vunë në pah se Trump më herët ka kritikuar rregulloret e Obamës që kishin të bëjnë me imigracionin, energjetikën dhe punët e jashtme, por sekretari i Trumpit shtoi se presidenti i ri do të filloi edhe disa reforma, të cilat do të sjellin risi në Washington, siç është zvogëlimi i numrit të pjesëtarëve të administratës./21Media