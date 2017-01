Trump pranon që Rusia ka ndërhy në procesin zgjedhor

Trump ka pranuar se rusët ndërhynë në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), Donald Trump në konferencën e parë si President, ka pranuar se rusët ndërhynë në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara.

Trump për herë të parë pranoi se prapa sulmeve kibernetike në kampin e kundërshtares së tij Hillary Clinton ishin rusët. “Mendoj se ishte Rusia”, deklaroi Trump ndërsa dhe shtoi se Rusia nuk ishte i vetmi vend që ka ndërhyrë me hakerë në SHBA dhe për këtë akuzoi demokratët, se nuk kanë marrë masat e nevojshme mbrojtëse.

Trump ka folur edhe për bizneset e tij, i cili tha se dy djemtë e tij do t’i udhëheqin bizneset pa i diskutuar çështjet biznesore me te dhe shtoi se biznesi do të jetë e kaluara e tij, pasi do të fokusohet në Presidencën amerikane.

Presidenti Trump bëri të ditur se javën e kaluar e ka refuzuar një marrëveshje në vlerë prej 2 miliardë dollarësh në Dubai.