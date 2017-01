Urimi emocional i Lyrical Son për vajzën (Foto)

– Ah qika e babit…!!! Sa mire me thon, qika e babit hahah..!!! Ty qe ma ke ndreq jeten, per ty qe je arsyja kryesore qe zgjohem ne mengjes, ty qe vetem 1 minut mos me te pa merzitem shume, ty qe ke bekuar edhe familjet tona duke na sjell buzeqeshje e lumturi gjate gjithe kohes, ti qe e kurorezove dashurine tone, Ti qe erdhe si fryt i ksaj dashunie, ty oj Drita e syve, ty o shpirti jone, Urime te qofte ditelindja e pare Eva e Babit. Duke te deshiruar shendet, paqe edhe lumturi ne jete, sot ndihem krenarë… Krenarë qe te kam ty o shpirt. Ishalla don Zoti, rritesh me se miri, ti se bashku me te gjithe femijet e kesaj bote. Me shume Dashuri, Babi..!!!

A photo posted by Twitter: @LyricalSon (@lyricalson) on Jan 8, 2017 at 12:59pm PST