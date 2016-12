Urimi i Encës për krishtlindjet (Foto)

Këngëtarja uron fansat për festat e fundvitit

Me rastin e Festës së Krishtlindjeve shumë artistë kanë uruar adhuruesit e tyre të besimit katolik për këtë ditë.

Në mesin e shumë artistëve është edhe Enca Haxhia, e cila së fundmi po qëndron në Londër.

Ajo në Instagram ka shpërndarë një fotografi e veshur kuq e zi dhe duke uruar festat e fundvitit, shkruan rtv21.tv

“Merry Christmas and Happy Holidays 🎁”, (Urime Krishtlindjet dhe Gëzuar Festat), ka shkruar Haxhia në mbishkrimin e fotografisë.

Ndryshe, kujtojmë se ka kohë që Enca ka paralajmëruar se do të sjellë projektin e saj të ri “Love On My Body”./21Media