Ushqimet që e ulin kolesterolin

Qepë

Sipas një studimi, qepa mund të parandalojë inflamacionin dhe humbjen e elasticitetit të arterieve, që mund të jetë pozitive për personat me kolesterol të lartë. Hidhini në sallatë, vendosini në sanduiç, ose shtojini në homeletë.

Hudhër

Hudhra është e mrekullueshme nëse keni diabet, sipas një studimi. Hidhni thelpinjtë në vaj deri sa të zbuten dhe lyeni ushqime të ndryshme, pa shumë shije, me të. Është më e shijshme dhe më e shëndetshme sesa gjalpi.

Kërpudha

Një studim i vjetër, por ende i besueshëm, ka gjetur që përbërësit ushqyes të kërpudhave ndihmojnë në uljen e niveleve të LDL (kolesterolit të keq) dhe rritjen e niveleve të HDL (kolesterolit të mirë). Edhe pse objekt i kërkimeve kanë qenë kërpudhat shiitake, shumë varietete të tjera që gjenden në dyqan, mendohet që ulin kolesterolin.

Avokado

Ato janë të pasura me acide yndyrore omega-3, që truri dhe zemra juaj i dashuron. Ju mund ta hani me pak limon të shtyrdhur ose të bëni sallatë me qepë.

Speca djegës

Asgjë nuk e nxit qarkullimin e shpejtë të gjakut, në mënyrë të mirë, sesa specat djegës. Capsaicin, që ndodhet në specat djegës mund të ulë kolesterolin. Ju mund t’i përdorni në disa gatime, supa apo salca. Nëse nuk ju pëlqen shija pikante, niseni me speca të zakonshëm, për t’u ngjitur pastaj në shkallën e ushqimeve djegëse.

Salca shtëpie

Mos përdorni ketchup. Filloni të prisni perimet. Hidh domate, qepë, hudhër, selino dhe përbërës të tjerë të shëndetshëm. Kujdes me salcën e blerë që ka shumë natrium. Ju duhet të keni kujdes nga sasia e natriumit që merrni nëse keni sëmundje zemre ose tension të lartë!

Fruta me shije

Edhe frutat janë shumë të shëndetshme. Kanë vitamina, por janë edhe të dobishme për zemrën, si frutat me shumë pektinë:

mollët

qitroja

rrushi

luleshtrydhet

Shtoji frutat në vakte, ose shijoji si një vakt i lehtë i ndërmjetëm. Mund të përgatisni edhe një salcë mangoje në vend të majonezit.

Frutat arrore

Harvard Medical School ka zbuluar që dieta e pasur me fruta të familjes arrore mund të ulë kolesterolin. Pa kripë për të mos marrë shumë natrium.