Vandalizohet shenja e Hollywoodit

Një Aktivist pro legalizimit të mariuhanës në Kaliforni ka vandalizuar shenjën ikonike të Hollywoodit, duke e shndërruar atë në Hollyweed

Shenja u vandalizua natën e vitit të ri, ose herët në ditën e parë të këtij viti, duke e shndërruar shenjën në thirrje pro mariuhanës pasi shteti i Kalifornisë e legalizoi mariuhanën për përdorime rekreacionale, duke e ndërruar fjalën Wood (që do të thotë pyll) me fjalën Weed (që do të thotë mariuhanë), shkruan rtv21.tv.

Policia thotë se do të arrestojnë vandalistin, pasi kanë video të mbikqyrjes. Duket se një njeri po vepronte i vetëm kur ndërroi shenjën më ikonike të Los Angelesit.

Dikush e kishte bërë të njejtin veprim edhe me 1 janar të vitit 1976, dhe u deshën plot 40 vite që dëshira e tij të plotësohet./21Media