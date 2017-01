Veliaj dhuron çekun dy bebeve – do të jetë vit i begatë

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka dhuruar çekun e bebes për dy fëmijët e parë të lindur në kryeqytet

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Veliaj, ishte sot i pranishëm në spitalet universitare Obstetriko – Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” dhe “Koço Gliozheni”, ku ua dorëzoi çekun e bebes prindërve të fëmijëve.

Veliaj është shprehur se kjo është një mënyrë për t’i uruar mirëseardhjen qytetarëve më të rinj. “Viti 2017 nisi i begatë për kryeqytetin, ku në sekondat e para pas mesnate, kanë lindur edhe dy fëmijët e parë, Deisi dhe Sotiri”, theksoi ai.

“Jam shumë i lumtur sot që jam me dy prindër të mrekullueshëm, që kanë bërë një superbebe sekondat e para të vitit. Ne kemi pasur me sa duket një vit të begatë, sepse në sekondat e para lindi Sotiri dhe Deisi. Në total, ka pasur 20 lindje në Tiranë. Do të thotë që ky do të jetë një vit i begatë për Tiranën”, u shpreh Veliaj.

Më tej, Veliaj theksoi se “Për ne është gjithmonë lumturi kur çifte të reja shtohen në Tiranë, kanë familjen e tyre, punën e tyre dhe unë dua që ky të jetë qytet i mundësive, duke filluar nga çeku i parë për Sotirin, tek mundësia për të shkuar në një çerdhe më të mirë, në një kopsht më të mirë e pastaj për t’u bërë superqytetar për Tiranën”.