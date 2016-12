Verifikohet mandati i 120 deputetëve në Maqedoni (Video)

Në përbërjen e nëntë të Parlamentit të Maqedonisë do të ketë 120 deputetë

Në seancën e sotme konstitutive u verifikuan mandatet e 51 deputetëve të VMRO-DPMNE-së, 49 mandatet e Koalicionit të udhëhequr nga LSDM-ja, 10 mandatet e BDI-së, 5 mandatet e Besës, 3 të Aleancës për Shqiptarët dhe 2 të PDSH-së. Në këtë përbërje parlamentare nuk ka përfaqësues nga diaspora për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave tw siguruara, shkruan TV21.TV

Me seancën kryesoi Trajko Veljanovski i cili pas verifikimit të mandateve e ndërpreu seancën sepse nuk kishte propozim nga 10 deputetë për formimin e Komisionit për çështje të zgjedhje dhe emërimeve. Seanca do të caktohet kur do të krijohen kushtet për punë, tha Veljanovski dhe u bëri thirrje përfaqësuesve të autorizuar të partive të nominojnë anëtarë për Komisionin për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve.

“Mbrëmë kishim takim pune, por me siguri përfaqësuesve të partive politike u nevojitet më shumë kohë. Prandaj i lus që në kohën e duhur të mblidhemi dhe të vendosim për propozimin e 10 deputetëve për Komisionin për çështje të zgjedhje dhe emërimeve që të mundemi ta vazhdojmë seancën”, u shpreh Trajko Veljanovski, Kryetar në ikje i Kuvendit.

Koalicioni i LSDM-së kishte vërejtje për faktin se seancën e drejtoi Trajko Veljanovski. Oliver Spasovski tha se me seancën konstitutive është dashur të kryesojë deputeti më i moshuar në sallën parlamentare.

“Nëse i shikoni shënimet e stenogrameve, do të vëreni se as në vitin 2011 dhe as në vitin 2014 nuk keni kryesuar me seancën. Atëherë ka kryesuar deputeti më i moshuar në Kuvend. Është simptomatike përse zbatoni praktika të këtilla dhe standarde të reja në një demokraci parlamentare”, tha Oliver Spasovski, Deputet i LSDM.

Nga lëvizja Besa kërkuan që Raporti i KSHZ-së të përkthehet në gjuhën shqipe dhe Johan Tarçullovskit të mos i verifikohet mandati, sepse siç thanë, ai është dënuar nga Tribunali i Hagës.

Në konstituimin e Kuvendit nuk morën pjesë dy deputetët e PDSH-së. Aktin solemn të verifikimit të mandateve e ndoqën edhe përfaqësues të lartë të bashkësive fetare, të pushtetit gjyqësor, të Akademisë maqedonase si dhe kori diplomatik./21Media