Veseli: Në Mitrovicë ka fituar ligji

Veseli tha se Serbia po mundohet që përmes mediave të saj t’i frikësojë qytetarët serbë në Kosovë

Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se ajo që ka qenë një lloj cenimi i sovranitetit siç ishte muri ka kaluar.

“Ajo çka është me më rëndësi, se në Mitrovicë ka fituar ligji, kanë fituar qytetarët, nuk kemi shkuar me të mundshëm”, tha ai.

Veseli tha se Serbia po mundohet që përmes mediave të saj t’i frikësojë qytetarët serbë në Kosovë, se nëse shqiptarët kalojnë në veri do t’i dëbojnë nga Kosova.

Por sipas tij, Kosova nuk do të cenojë asnjë qytetar të saj, as serb, as komunitetet tjera. Ndërsa, duke iu përgjigjur kritikave të Albin Kurtit për ndaljen e qytetarëve për të dal në veri të Mitrovicës, në vitin 1999 Veseli tha se sot nëse ndonjë deputet i Kuvendit dëshiron të shkojë atje nuk do ta ndal.