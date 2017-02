Vetëm 4 % e grave trashëgojnë pronë

“Për një shoqëri të lirë e drejta pronësore është e drejtë elementare për gratë”

Mungesa e kornizës ligjore, informaliteti e të tjera, kanë ndikuar në mos realizimin e të drejtës pronësore në Kosovë, e cila është edhe e drejtë elementare e qytetarëve.

Kështu u tha gjatë prezantimit të strategjisë kombëtare për të drejtat pronësore, ku ambasadori i SHBA-s, Greg Delawi tha se kur kishte ardhur në Kosovë nuk e dinte se do të merrej me shumë qejf me reformën e të drejtës pronësore.

Delawi tha se përparimi në të drejta pronësore është i domosdoshëm. Ai shtoi se vetëm 4 për qind e grave trashëgojnë pronë, duke shtuar se të drejtat pronësore janë edhe të drejta të njeriut.

Ndërsa, zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherit kryesues i komisionit për zbatimin e strategjisë, Hajredin Kuçi tha se kjo strategji definon gjithë atë çka dëshirojnë të bëjnë për të siguruar të drejtat pronësore.

Kuçi tha se gratë janë të përjashtuara nga e drejta pronësore dhe se është hera e parë që po merren drejtpërdrejt me të drejtat e qytetarëve.

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha theksoi për një shoqëri të lirë e drejta pronësore është e drejtë elementare për të.

