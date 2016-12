Villa: Messi do të rinovojë me Barcën

Golashënuesi më i mirë i Spanjës i të gjitha kohërave thotë se Lionel Messi do të qëndrojë tek skuadra e Barcelonës

David Villa beson se Messi do të rinovojë kontratën me skuadrën spanjolle, dhe se nuk do të mund të imagjinonte Barcelonën pa argjentinasin.

Kontrata e Messit do të përfundojë në vitin 2018, dhe 29 vjeçari ende nuk ka nënshkruar kontratë të re, dhe spekulimet për të ardhmen e tij po rritën dita ditës.

Ish bashkëlojtari i tij tek Barca tani kapiten i ekipit amerikan New York City – David Villa, beson se e ardhmja e Leos do të vendosen së shpejti, shkruan rtv21.tv.

“Barcelona e duan Messin, dhe Messi e do Barcën, ndryshe as nuk mund ta imagjinojmë” ka thënë Villa.

Edhe për Topin e Artë Villa tha se do të duhej të ishte vetëm një fitues, e ai është Leo Messi./21Media